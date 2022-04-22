Алихан Смаилов прибыл в ЗКО после критики Касым-Жомарта Токаева

Глава правительства в первую очередь, как отмечает пресс-служба главы правительства, посетил участок автодороги Подстепное – Федоровка – граница РФ, которая соединяет 50 населенных пунктов, где проживает в общей сложности 94 тысячи человек.

Дорога ведет до Карачаганакского месторождения, а также является транзитным коридором в Россию. В настоящее время трасса находится в крайне неудовлетворительном состоянии, при этом ежесуточно по ней проезжают десятки тысяч граждан Казахстана и других стран, – отмечено в сообщении.

Еще в 2019 году Токаев поручил правительству совместно с акиматом до конца 2021 года завершить работы по ремонту дорог в Казталовском, Жанибекском и Бокейординском районах ЗКО.

Однако эти районы до сих пор не связаны с областным центром асфальтированной трассой.

Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры. Виновные в срыве установленных сроков должны быть наказаны.