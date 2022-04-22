Кайрат Абдрасилов покинул пост гендиректора «Алматы Су»

Кайрат Абдрасилов родился 22 декабря 1964 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Энергетический институт, г. Алматы;

· Университет «Туран», г. Алматы.

Трудовой стаж:

· Мастер энергоцеха кооператива «Искра» домостроительного комбината, г. Жанатас Джамбульской области.

· Занимал руководящие должности системы экологии и охраны окружающей среды, природных ресурсов и регулирования природопользования в г. Алматы, г. Астана, Атырауской, Акмолинской областях.

· Руководитель ГУ «Управление энергетики г. Астаны» (02.2015-04.2016).

· Генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром» (04.2016-08.2019).

· Генеральный директор ГКП «Алматы Су» (с 08.2019).