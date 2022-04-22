Казахстанка Жамила Бакбергенова стала двукратной чемпионкой Азии по борьбе

Встречи среди представительниц женской борьбы проходят по круговой системе – спортсменки проводят четыре встречи в своей весовой категории. Казахстанка Жамила Бакбергенова, выступающая в весе до 72 кг, победила всех соперниц и таким образом стала победительницей континентального первенства без выхода в финал. Пресс-служба НОК РК

Ранее она становилась чемпионкой Азии в 2020 году.

Жамиле Бакбергеновой удалось обойти таких сильнейших соперниц, как Даваанасан Енхамар (Монголия), Светлана Окназарова (Узбекистан), Никки Никки (Индия), Сумире Ниикура (Япония). Это вторая золотая медаль в активе наших девушек. Пресс-служба НОК РК

Напомним, в первый соревновательный день золотую медаль чемпионата Азии завоевала сестра-близнец Жамилы – Мадина Бакбергенова (68 кг).

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