Священник рассказал, каким должен быть праздничный стол на Пасху

Руководитель информационного отдела Митрополичьего округа протоиерей Евгений Иванов рассказал, каким должно быть пасхальное меню. На пасхальный стол не принято подавать горячие блюда. Верующие обычно готовят на праздничную трапезу различную выпечку и крашеные яйца.

Великая суббота – день пребывания тела Господа Иисуса Христа во гробе. Особым знамением важности Великой субботы является ежегодное чудесное возгорание в этот день благодатного огня в пещере Гроба Господня в Иерусалимском Воскресенском храме, происходящее и сейчас, – зримое свидетельство истинности христианской веры. Евгений Иванов

Особенностью Литургии этого дня является смена темных великопостных облачений священнослужителей на белые. Прихожане храмов меняют свои темные головные платки на белые или светлые.

Для верующих Великая суббота – время приготовления ко встрече величайшего праздника Светлого Христова Воскресения. В этот день в храмах начинается освящение пасхальных куличей, пасок и яиц для разговения в день Пасхи.

Освящение совершается в продолжение Великой субботы после Божественной Литургии (а в некоторых храмах и после Пасхальной службы). Обычно происходит так: верующие располагают свои приношения (уложенные в сумку, тарелку или небольшую корзину) на особом столике в храме, вставив в кулич зажигаемую перед началом освящения свечу. Священник читает молитву и окропляет приношения святой водой. Евгений Иванов

По окончании ночного Пасхального богослужения верующие за домашним столом разговляются (то есть прекращают пост). Домашнее застолье в кругу родных и близких – это древняя традиция праздника.

Разговляться можно любыми продуктами, любыми кушаниями и блюдами, которые считаются в данной семье праздничными.

Здесь могут быть самые разные предпочтения. Но есть особые правила. На пасхальном столе непременно должны быть крашеные яйца, куличи и творожные пасхи. Эти продукты имеют особое символическое значение.

Крашеное яйцо

Есть предание, что святая равноапостольная Мария Магдалина, дойдя с проповедью до Рима, преподнесла римскому императору Тиберию куриное яйцо со словами Христос Воскресе!

Император проявил сомнение в том, что кто-то может воскреснуть, так же как белое яйцо не может стать красным. В это время произошло чудо: белое яйцо стало окрашиваться в красный цвет. После этого христиане усвоили этот символ и стали красить яйца на праздник Пасхи.

Из яйца рождается новая жизнь. Скорлупа изображает гроб, а красный цвет указывает одновременно на пролитую кровь Иисусом Христом за людей и на царское достоинство Спасителя (на востоке в древности красный цвет был царским). Евгений Иванов

Кулич

Кулич – это высокий, цилиндрической формы хлеб из сдобного теста. Слово это вошло в европейские языки. Стоящий на пасхальном столе кулич символизирует невидимое присутствие в доме Самого воскресшего Господа.

Творожная пасха

Творожная пасха, изготавливаемая из творога с сухофруктами, орехами и сахаром, имеет форму усеченной пирамиды, что символизирует гроб, в котором совершилось величайшее чудо Воскресения. Поэтому на верхней стороне должны быть буквы «ХВ», означающие приветствие: «Христос Воскресе!».

На боковых сторонах формы по традиции делаются изображения креста, копья, трости, а также ростков и цветов, символизирующих страдания и воскресение Господа Иисуса Христа.

Все эти яства принято освящать в храмах в канун Пасхи – в Великую субботу, либо в сам праздник по окончании богослужения.