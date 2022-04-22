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17:48 22.04.2022

Спасатели пришли на помощь телятам в Семее

спасение телят Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций Восточно-Казахстанской области помогли пастуху – спасли девять телят, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС ВКО, в районе острова Иран, расположенном на расстоянии 41-го километра от города Семей, поднялась вода в реке Иртыш.

спасение животных

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Девять телят несколько дней оставались на острове. Пастух пытался самостоятельно прийти на помощь животным, но безуспешно. Затем обратился к спасателям. Пресс-служба ДЧС ВКО

спасение телят

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Добравшись до места, находившегося в 200 метрах от берега, сотрудники службы ЧС доставили телят на безопасную сушу.

Анастасия Московчук
Семей
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