Спасатели пришли на помощь застрявшему щенку

В Кызылорде сотрудники МЧС спасли щенка, застрявшего между бетонными плитами, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 11 октября 2025 года в микрорайоне Мерей возле одного из частных жилых домов, рассказали в МЧС.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного, и на место оперативно выехала группа спасателей. По прибытии они обнаружили, что щенок оказался зажат в узком пространстве между плитами и не может выбраться самостоятельно.

Сотрудники МЧС аккуратно освободили животное, используя специальный гидравлический инструмент. Благодаря слаженным действиям спасателей щенок не пострадал.

Ранее мы сообщали, что машина скорой помощи в Шымкенте врезалась в бетономешалку.