Спасатели пришли на помощь застрявшему щенку
Фото: freepik
В Кызылорде сотрудники МЧС спасли щенка, застрявшего между бетонными плитами, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 11 октября 2025 года в микрорайоне Мерей возле одного из частных жилых домов, рассказали в МЧС.
Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного, и на место оперативно выехала группа спасателей. По прибытии они обнаружили, что щенок оказался зажат в узком пространстве между плитами и не может выбраться самостоятельно.
Сотрудники МЧС аккуратно освободили животное, используя специальный гидравлический инструмент. Благодаря слаженным действиям спасателей щенок не пострадал.
Ранее мы сообщали, что машина скорой помощи в Шымкенте врезалась в бетономешалку.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript