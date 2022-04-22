19:04 22.04.2022
Юлия Путинцева прошла в полуфинал Istanbul Championship
Фото: ktf.kz
Вторая ракетка Казахстана продолжает свое победное шествие на грунтовых кортах Стамбула, где она участвует в турнире WTA250. 22 апреля казахстанка сумела пройти в полуфинал одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.
В четвертьфинале Путинцева одержала волевую победу в трех партиях над Айлой Томлянович из Австралии. 28-летняя соперница казахстанки была посеяна на этом турнире под шестым номером. Австралийка была сильнее в первом сете – 7:5, затем удача повернулась к Путинцевой, которая праздновала успех во втором сете – 6:2 – и в заключительной части поединка – 6:4 .
Это третья подряд победа казахстанской теннисистки на этих соревнованиях, впереди ее ждет полуфинал. Там она встретится с победителем встречи Анастасия Потапова (Россия) и Сара Соррибес Тормо (Испания).
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