Юлия Путинцева прошла в полуфинал Istanbul Championship

В четвертьфинале Путинцева одержала волевую победу в трех партиях над Айлой Томлянович из Австралии. 28-летняя соперница казахстанки была посеяна на этом турнире под шестым номером. Австралийка была сильнее в первом сете – 7:5, затем удача повернулась к Путинцевой, которая праздновала успех во втором сете – 6:2 – и в заключительной части поединка – 6:4 .

Это третья подряд победа казахстанской теннисистки на этих соревнованиях, впереди ее ждет полуфинал. Там она встретится с победителем встречи Анастасия Потапова (Россия) и Сара Соррибес Тормо (Испания).

Новость по теме Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле

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