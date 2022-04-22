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21:55 22.04.2022

«Тобол» потерпел второе поражение, «Астана» разгромила лидера КПЛ-2022

Футбол Победа на Тоболом Фото: Instagram/fc_atyrau
Захватывающими играми начались матчи седьмого тура казахстанского чемпионата по футболу среди команд Премьер-лиги. Действующий чемпион Казахстана «Тобол» из Костаная потерпел уже второе поражение в первенстве, сообщает Zakon.kz.

Костанайцев огорчили футболисты «Атырау», которые принимали у себя данный матч и победили со счетом 2:1. Все мячи в этом поединке были забиты во втором тайме. Героем матча у западноказахстанцев стал 25-летний хорватский легионер Андрия Филипович, который оформил дубль. Он забил на 66 и 83 минутах встречи, у гостей автором гола стал Игорь Сергеев.

Лидер турнирной таблицы – актауский «Каспий», пропустивший в свои ворота за шесть предыдущих туров всего три мяча, беспощадно был бит «Астаной». Столичный клуб забил в ворота гостей четыре безответных мяча. Авторами голов стали Рай Влут (дубль), Марин Томасов и Макс Эбонг.

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Куандык Шынасилов
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