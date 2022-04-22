«Тобол» потерпел второе поражение, «Астана» разгромила лидера КПЛ-2022

Костанайцев огорчили футболисты «Атырау», которые принимали у себя данный матч и победили со счетом 2:1. Все мячи в этом поединке были забиты во втором тайме. Героем матча у западноказахстанцев стал 25-летний хорватский легионер Андрия Филипович, который оформил дубль. Он забил на 66 и 83 минутах встречи, у гостей автором гола стал Игорь Сергеев.

Лидер турнирной таблицы – актауский «Каспий», пропустивший в свои ворота за шесть предыдущих туров всего три мяча, беспощадно был бит «Астаной». Столичный клуб забил в ворота гостей четыре безответных мяча. Авторами голов стали Рай Влут (дубль), Марин Томасов и Макс Эбонг.