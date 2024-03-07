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"Тобол" и "Астана" возглавили таблицу КПЛ-2024 по футболу

Футбол Итоги 2 тура КПЛ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 20:44 Фото: Instagram/pflkaz
Вечером, 7 марта завершились все матчи второго тура казахстанского первенства по футболу среди команд Премьер лиги, по итогам которого "Тобол" и "Астана" вырвались в лидеры турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

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Данный тур протекал в течение трех дней, где небольшой сюрприз преподнесли футболисты "Атырау", которые сумели отобрать ценные очки у чемпиона страны – "Ордабасы", сыграв вничью с южанами 1:1. В этом матче оба мяча забили западноказахстанцы. Сначала за 25 минут до финального свистка автоголом отметился Олжас Керимжанов.

Затем свою команду от поражения спас Ерсултан Калдыбеков, который ударом через себя в добавленное арбитром время восстановил равновесие.


Второй тур QFL-2024 стартовал 5 марта, когда "Астана", переиграв на выезде "Жетысу" из Талдыкоргана – 2:0, одержала вторую победу в новом сезоне.


Также второго успеха в нынешнем чемпионате добился костанайский "Тобол", который на своей арене разгромил "Елимай" (Семей) – 4:2. 


В остальных матчах 2-го тура КПЛ-2024 зафиксированы следующие результаты:

"Кайсар" – "Кызылжар" 0:3. 

"Женис" – "Шахтер" 1:0.

"Туран" – "Кайрат" 0:0.

По итогам прошедших игр определились топ-5 команд турнирной таблицы, наверху которой светятся "Тобол" и "Астана", одержавшие по две победы из двух возможных. У них по шесть баллов. Далее следуют "Ордабасы", "Кайрат" и "Кызылжар" с активом в 4 очка.

Теперь клубы КПЛ берут трехнедельный тайм-аут в связи с подготовкой сборной Казахстана к поединку с Грецией в Лиге Наций. Возобновится чемпионат страны 30 марта. 

Между тем, наша национальная сборная 8 марта начинает подготовку к важному противостоянию с греками. За несколько дней до старта учебно-тренировочных сборов в Дубай (ОАЭ) наставник казахстанской дружины Магомед Адиев объявил состав своих футболистов. 

Сборная Казахстана в поединке с Грецией будет бороться за путевку на Чемпионат Европы-2024. Этот матч состоится в Афинах в ночь на 22 марта. В случае победы наши парни сыграют на выезде с победителем пары Грузия – Люксембург.      

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