Женщина погибла в результате землетрясения в Боснии и Герцеговине
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземных толчков составила 5,6 балла по шкале Рихтера. Землетрясение в Боснии и Герцеговине затронуло Черногорию, Сербию и Хорватию, сообщает портал Dnevni avaz.
По информации издания, подземные толчки были зафиксированы 22 апреля в 21:09 по времени UTC (03:09 по времени Нур-Султана). Эпицентр находился на глубине 5 км. Землетрясение произошло в 20 км к востоку от города Столац, где проживает 7,7 тыс. человек.
В кантональной больнице «Доктор Сафет Муйич» подтвердили, что погибла женщина Е.С., 1994 года рождения, которая была доставлена из Столаца в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, она скончалась от полученных травм, – говорится в публикации.
Уточняется, что пострадали и родители погибшей. Во время землетрясения на их дом в районе Кукавац обрушилась часть скалы.
По данным СМИ, в прибрежной части Хорватии люди выбегали из домов и квартир, туристических объектов в Дубровнике. Толчки продолжались несколько секунд.
В боснийских городах Сараево, Зеница, Требине люди в панике покидали свое жилье.
В соцсетях появилось фото осыпавшегося фасада в городе Мостар.
— Georgije Mihajlovic (@MGEORGIJE) April 22, 2022
Mostar. pic.twitter.com/XJefHnzZXF
— Dnevni avaz (@DnevniAvaz) April 22, 2022
🔺Kadrovi Titove ulice u #Mostaru nakon snažnog zemljotresa koji je potresao večeras Bosni i Hercegovinu, javlja Anadolu Agency (AA) ⤵️ #zemljotres #bosnaihercegovina pic.twitter.com/ChJZqqqIFh
В сербских Валево и нескольких районах Белграда граждане также ощутили колебания почвы.
— Dnevni avaz (@DnevniAvaz) April 22, 2022
🔺JAK ZEMLJOTRES U BIH / Pogledajte kako je bilo u Kaknju ⤵️ #zemljotres #BREAKING #BosnaiHercegovina pic.twitter.com/wskxKQZOON