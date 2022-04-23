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11:18 23.04.2022

Женщина погибла в результате землетрясения в Боснии и Герцеговине

Мостар, Босния, Мост Фото: pixabay
Сильные подземные толчки ощутили жители нескольких стран. От полученных травм во время разрушений на юге Боснии и Герцеговины погибла молодая женщина, передает Zakon.kz.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземных толчков составила 5,6 балла по шкале Рихтера. Землетрясение в Боснии и Герцеговине затронуло Черногорию, Сербию и Хорватию, сообщает портал Dnevni avaz.

По информации издания, подземные толчки были зафиксированы 22 апреля в 21:09 по времени UTC (03:09 по времени Нур-Султана). Эпицентр находился на глубине 5 км. Землетрясение произошло в 20 км к востоку от города Столац, где проживает 7,7 тыс. человек.

В кантональной больнице «Доктор Сафет Муйич» подтвердили, что погибла женщина Е.С., 1994 года рождения, которая была доставлена из Столаца в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, она скончалась от полученных травм, – говорится в публикации.

Уточняется, что пострадали и родители погибшей. Во время землетрясения на их дом в районе Кукавац обрушилась часть скалы.

По данным СМИ, в прибрежной части Хорватии люди выбегали из домов и квартир, туристических объектов в Дубровнике. Толчки продолжались несколько секунд.

В боснийских городах Сараево, Зеница, Требине люди в панике покидали свое жилье.

В соцсетях появилось фото осыпавшегося фасада в городе Мостар.

В сербских Валево и нескольких районах Белграда граждане также ощутили колебания почвы.

Оксана Житникова
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