Женщина погибла в результате землетрясения в Боснии и Герцеговине

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземных толчков составила 5,6 балла по шкале Рихтера. Землетрясение в Боснии и Герцеговине затронуло Черногорию, Сербию и Хорватию, сообщает портал Dnevni avaz.

По информации издания, подземные толчки были зафиксированы 22 апреля в 21:09 по времени UTC (03:09 по времени Нур-Султана). Эпицентр находился на глубине 5 км. Землетрясение произошло в 20 км к востоку от города Столац, где проживает 7,7 тыс. человек.

Уточняется, что пострадали и родители погибшей. Во время землетрясения на их дом в районе Кукавац обрушилась часть скалы.

По данным СМИ, в прибрежной части Хорватии люди выбегали из домов и квартир, туристических объектов в Дубровнике. Толчки продолжались несколько секунд.

В боснийских городах Сараево, Зеница, Требине люди в панике покидали свое жилье.

В соцсетях появилось фото осыпавшегося фасада в городе Мостар.