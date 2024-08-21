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Три учителя погибли во время стрельбы в школе в Боснии и Герцеговине

скорая помощь, стрельба,, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 20:25 Фото: pixabay
Не менее трех человек погибли, еще несколько пострадали во время стрельбы в средней школе, расположенной в городе Сански-Мост в Боснии и Герцеговине, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел днем 21 августа 2024 года, пишет Еuronews:

"По сообщениям местных СМИ, стрельбу открыл бывший сотрудник школы, предположительно, вахтер. Он проник в здание, когда шло собрание, посвященное подготовке к началу нового учебного года".

Предположительно, ранее у мужчины возник спор с руководством школы. Как утверждается, он открыл огонь по директору школы, секретарю и другим сотрудникам, а затем попытался покончить с собой.

Как и по всей Европе, боснийские школы закрыты на летние каникулы, поэтому в момент стрельбы детей в здании не было.

В России подросток застрелил отца в тире. Инцидент случился в подмосковном городе Реутов. По данным следствия, мужчина зашел в небезопасную зону стрелковой галереи, когда сын был в наушниках и с оружием в руках. Подросток произвел выстрел и попал в отца, который скончался на месте.

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