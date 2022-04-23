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13:06 23.04.2022

Солдат-срочник скончался в Жамбылской области

Солдат умер в Жамбылской области Фото: Facebook/bibramazan
Парня призвали на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области. Он скончался в военном госпитале не приходя в сознание, сообщает Zakon.kz.

22 апреля в военном госпитале поселка Гвардейский Жамбылской области скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай, сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему оказали необходимую медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание.

Алибек Калбай был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области.

По факту смерти солдата начата проверка.

Ранее родные погибшего рассказали о неуставных отношениях, сообщает inAktau.

Алибека Калбая призвали в срочную службу 13 апреля. Он не хотел служить, но был вынужден, так как боялся штрафа за уклонение.

Вот сейчас с его матерью сидим у морга... Его били несколько раз, на голове есть следы. Сегодня вернемся в Актау. 13 апреля поймали и отправили служить, 18 апреля он прилетел в воинскую часть, а вчера утром к нам пришло уведомление из военкомата.Родственница погибшего Динара Тилесова

Родные надеются на справедливое расследование произошедшего.

Данияр Кунафин
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