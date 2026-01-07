#Казахстан в сравнении
События

Солдат-срочник скончался в Шымкенте

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 12:35 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Солдат срочной службы скончался от остановки сердца в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Он проходил службу в воинской части 6506 Нацгвардии РК в Шымкенте.

Как рассказали в пресс-службе Национальной гвардии, погибший солдат был призван из военкомата Тараза.

"Военнослужащий, призванный из Департамента по делам обороны Жамбылской области (г. Тараз), в период прохождения срочной воинской службы обращался за медицинской помощью, находился под наблюдением и проходил обследования в лечебных учреждениях города Шымкент. 6 января 2026 года у военнослужащего срочной службы произошла внезапная остановка сердца. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался в одной из городских больниц", – говорится в сообщении.

Предварительный диагноз – "острый лейкоз".

По данному факту Военно-следственным управлением возбуждено уголовное дело.

Ситуация находится на личном контроле заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией МВД Республики Казахстан.

"Командование и личный состав Национальной гвардии Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой", – написала пресс-служба Национальной гвардии.

Ранее в Минобороны прокомментировали смерть срочника от огнестрела.

