Солдат-срочник скончался в Шымкенте
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Солдат срочной службы скончался от остановки сердца в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.
Он проходил службу в воинской части 6506 Нацгвардии РК в Шымкенте.
Как рассказали в пресс-службе Национальной гвардии, погибший солдат был призван из военкомата Тараза.
"Военнослужащий, призванный из Департамента по делам обороны Жамбылской области (г. Тараз), в период прохождения срочной воинской службы обращался за медицинской помощью, находился под наблюдением и проходил обследования в лечебных учреждениях города Шымкент. 6 января 2026 года у военнослужащего срочной службы произошла внезапная остановка сердца. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался в одной из городских больниц", – говорится в сообщении.
Предварительный диагноз – "острый лейкоз".
По данному факту Военно-следственным управлением возбуждено уголовное дело.
Ситуация находится на личном контроле заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией МВД Республики Казахстан.
"Командование и личный состав Национальной гвардии Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой", – написала пресс-служба Национальной гвардии.
Ранее в Минобороны прокомментировали смерть срочника от огнестрела.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript