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01:52 24.04.2022

Православные казахстанцы празднуют Пасху

2022 год Фото: mitropolia.kz
Православные христиане отмечают светлый праздник. В казахстанских храмах проходят пасхальные богослужения, сообщает Zakon.kz.

В Вознесенском кафедральном соборе в Алматы богослужение совершает глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в сослужении соборного духовенства.

Перед праздничным богослужением глава Православной церкви Казахстана обратился к верующим.

Мы переживаем непростые времена, исполненные тревог и скорбей, но давайте вспомним слова Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Ин.16:23). Самим Христом нам дарована возможность обращаться к Небесному Отцу в молитве и, получаемой от Него благодатью, изменять к лучшему и самих себя, и окружающую нас действительность. «Все возможно верующему» (Мк. 9:23), – ободряет нас Господь, поэтому не будем отчаиваться, но, по примеру святых, укрепимся в мужественном терпении и вере, и радость Воскресения Христова откроется нам как великое чудо, как главный смысл нашей земной жизни.Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Пасха 2022

Фото: Zakon.kz

Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление». В этот день верующие отмечают избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и дарование жизни и вечного блаженства.

Как отмечают богословы, как смертью Христа на кресте совершено искупление, так Его Воскресением дарована людям вечная жизнь.

В этот период происходит духовное очищение человека. Когда пост завершается, человек переживает второе рождение, подобно Христу, в уже обновленной ипостаси. Он становится лучше, благороднее, порядочнее.

Пасха, 2022 год

Фото: Zakon.kz

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