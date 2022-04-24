Православные казахстанцы празднуют Пасху

В Вознесенском кафедральном соборе в Алматы богослужение совершает глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в сослужении соборного духовенства.

Перед праздничным богослужением глава Православной церкви Казахстана обратился к верующим.

Мы переживаем непростые времена, исполненные тревог и скорбей, но давайте вспомним слова Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Ин.16:23). Самим Христом нам дарована возможность обращаться к Небесному Отцу в молитве и, получаемой от Него благодатью, изменять к лучшему и самих себя, и окружающую нас действительность. «Все возможно верующему» (Мк. 9:23), – ободряет нас Господь, поэтому не будем отчаиваться, но, по примеру святых, укрепимся в мужественном терпении и вере, и радость Воскресения Христова откроется нам как великое чудо, как главный смысл нашей земной жизни. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Фото: Zakon.kz

Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление». В этот день верующие отмечают избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и дарование жизни и вечного блаженства.

Как отмечают богословы, как смертью Христа на кресте совершено искупление, так Его Воскресением дарована людям вечная жизнь.

В этот период происходит духовное очищение человека. Когда пост завершается, человек переживает второе рождение, подобно Христу, в уже обновленной ипостаси. Он становится лучше, благороднее, порядочнее.

Фото: Zakon.kz