Во Франции начался второй тур выборов президента

Голосование во втором туре президентских выборов началось в воскресенье во Франции. На всей территории страны в 08:00 по парижскому времени (12:00 по времени Нур-Султана) открылись 70 тысяч избирательных участков.

В списках избирателей зарегистрированы 48,7 млн французов. В большинстве коммун Франции они смогут голосовать до 19:00 по местному времени (23:00 по времени Нур-Султана). В таких крупнейших городах, как Париж, Лилль, Бордо, Марсель, Тулуза, голосование завершится на час позже – в 20:00 по местному времени (00:00 по времени Нур-Султана).

Французам предстоит выбрать между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, избранный на этот пост в 2017 году, баллотируется на второй срок при поддержке созданного им движения «Республика на марше». Его соперница, депутат парламента Марин Ле Пен, выдвинута партией «Национальное объединение».

Соперники состязаются во втором туре уже второй раз: в 2017 году Макрон лидировал по итогам выборов, получив 66,1% голосов, Ле Пен пришла к финишу второй – с 33,9% голосов.

На этот раз президент включился в кампанию позже соперницы в связи с его дипломатической миссией в украинском конфликте и председательством Франции в Евросоюзе.

Кандидаты провели в прямом телеэфире предвыборную дискуссию, обсудив отношения с ЕС, вопросы миграции, состояние экономики и покупательную способность населения, а также готовящуюся пенсионную реформу.

Аналитики опасаются, что уровень активности избирателей может оказаться одним из самых низких за последние десятилетия. В первом туре 10 апреля Макрон получил 27,84% голосов, Ле Пен – 23,15%.

Многое будет зависеть от того, за кого решит голосовать в воскресенье электорат основателя левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона, набравшего 22% голосов, но не прошедшего во второй тур.

Первые предварительные результаты голосования поэтому могут быть обнародованы только после того, как по всей стране закроются избирательные участки.