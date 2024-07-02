Почти 190 кандидатов снялись со второго тура выборов во Франции
Кандидатов посчитала газета Le Monde.
"Во вторник в 9:00 (12:00 по времени Астаны) мы зафиксировали отказ от участия 190 квалифицированных кандидатов во втором туре. Из них 120 представителей левого "Нового народного фронта", 64 – блока президента", – говорится в публикации издания.
По итогам первого тура, который состоялся 30 июня, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" под руководством Жордана Барделля набрала 33,2% голосов. Левый блок "Новый народный фронт" набрал 28,1% голосов, правительственный блок "Вместе" – 21%, правые "Республиканцы" получили 10%.
В большинстве одномандатных округов во второй тур вышли претенденты от трех основных блоков.
Эммануэль Макрон и представители левых после первых результатов призвали отказываться от участия во втором туре тех, кто занял третье место, чтобы все голоса перешли к главным соперникам "Национального объединения".
Итоговые списки участников второго тура будут представлены 2 июля до 18:00 по местному времени.
30 июня 2024 года французские избиратели по всему миру проголосовали в первом туре внеочередных парламентских выборов.
9 июня 2024 года Макрон объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах.