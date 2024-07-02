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Почти 190 кандидатов снялись со второго тура выборов во Франции

Почти 190 кандидатов снялись со второго тура выборов во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 15:51 Фото: Facebook/Assemblée nationale
Во втором туре выборов в парламент отказались участвовать 123 левых кандидата и 64 от коалиции Макрона, сообщает Zakon.kz.

Кандидатов посчитала газета Le Monde.

"Во вторник в 9:00 (12:00 по времени Астаны) мы зафиксировали отказ от участия 190 квалифицированных кандидатов во втором туре. Из них 120 представителей левого "Нового народного фронта", 64 – блока президента", – говорится в публикации издания.

По итогам первого тура, который состоялся 30 июня, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" под руководством Жордана Барделля набрала 33,2% голосов. Левый блок "Новый народный фронт" набрал 28,1% голосов, правительственный блок "Вместе" – 21%, правые "Республиканцы" получили 10%.

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В большинстве одномандатных округов во второй тур вышли претенденты от трех основных блоков.

Эммануэль Макрон и представители левых после первых результатов призвали отказываться от участия во втором туре тех, кто занял третье место, чтобы все голоса перешли к главным соперникам "Национального объединения".

Итоговые списки участников второго тура будут представлены 2 июля до 18:00 по местному времени.

30 июня 2024 года французские избиратели по всему миру проголосовали в первом туре внеочередных парламентских выборов.

9 июня 2024 года Макрон объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах.

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