12:57 24.04.2022
Казахстанские борцы-вольники выступят в трех финалах на Чемпионате Азии
Фото: Instagram/kazakhstan__wrestling
В заключительный день азиатского первенства по вольной борьбе, который подходит к завершению в Улан-Баторе, казахстанские палуаны получили шанс на завоевание трех золотых медалей, сообщает Zakon.kz.
По итогам утренней сессии на Чемпионате Азии по вольной борьбе определились участники финальных схваток, куда вошли и три казахстанских спортсмена, которые получили шанс стать победителями этих состязаний.
Финал (74 кг): Нуркожа Кайпанов – Йонес Алиакбар Эмамичогайеи (Иран).
Финал (86 кг): Азамат Даулетбеков – Дипак Пуния (Индия).
Финал (125 кг): Алишер Ергали – Ядолла Мохаммадказем Мохеби (Иран).
Также еще один казахстанский борец, Акбар Курбанов (61 кг), сможет завоевать бронзовую награду, если в схватке за третье место одолеет Алибега Алибегова из Брунея.
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