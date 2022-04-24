Казахстанские борцы-вольники выступят в трех финалах на Чемпионате Азии

По итогам утренней сессии на Чемпионате Азии по вольной борьбе определились участники финальных схваток, куда вошли и три казахстанских спортсмена, которые получили шанс стать победителями этих состязаний.

Финал (74 кг): Нуркожа Кайпанов – Йонес Алиакбар Эмамичогайеи (Иран).

Финал (86 кг): Азамат Даулетбеков – Дипак Пуния (Индия).

Финал (125 кг): Алишер Ергали – Ядолла Мохаммадказем Мохеби (Иран).

Также еще один казахстанский борец, Акбар Курбанов (61 кг), сможет завоевать бронзовую награду, если в схватке за третье место одолеет Алибега Алибегова из Брунея.

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