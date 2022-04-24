Акбар Курбанов заработал четвертую медаль для казахстанских борцов-вольников

Акбар Курбанов в упорной схватке за третье место, несмотря на то, что проигрывал в ходе поединка, сумел вырвать победу у Алибега Алибегова из Бахрейна – 5:4.

Тем самым казахстанец положил в копилку своих товарищей четвертую медаль турнира. Ранее серебряную медаль завоевал Рахат Калжан, а также «бронзы» удостоились Талгат Сырбаз и Мамед Ибрагимов.

24 апреля болельщиков вольной борьбы ждут еще три финала с участием казахстанцев.

Финал (74 кг): Нуркожа Кайпанов – Йонес Алиакбар Эмамичогайеи (Иран).

Финал (86 кг): Азамат Даулетбеков – Дипак Пуния (Индия).

Финал (125 кг): Алишер Ергали – Ядолла Мохаммадказем Мохеби (Иран).

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