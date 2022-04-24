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17:40 24.04.2022

Азамат Даулетбеков завоевал «золото» ЧА по вольной борьбе

Борьба вольная ЧА Финал Фото: olympic.kz
28-летний борец вольного стиля из Восточного Казахстана Азамат Даулетбеков занял первое место на азиатском первенстве в Улан-Баторе, сообщает Zakon.kz.

В финале весовой категории 86 кг Азамат Даулетбеков с явным преимуществом сумел переиграть Дипака Пунию из Индии – 6:1 – и подняться на высшую ступень пьедестала почета Чемпионата Азии.

Казахстанский тяжеловес Алишер Ергали как минимум гарантировал себе серебряную награду в предстоящем финале в весе 125 кг. Его соперником станет иранец Ядолла Мохаммадказем Мохеби.

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