17:40 24.04.2022
Азамат Даулетбеков завоевал «золото» ЧА по вольной борьбе
Фото: olympic.kz
28-летний борец вольного стиля из Восточного Казахстана Азамат Даулетбеков занял первое место на азиатском первенстве в Улан-Баторе, сообщает Zakon.kz.
В финале весовой категории 86 кг Азамат Даулетбеков с явным преимуществом сумел переиграть Дипака Пунию из Индии – 6:1 – и подняться на высшую ступень пьедестала почета Чемпионата Азии.
Казахстанский тяжеловес Алишер Ергали как минимум гарантировал себе серебряную награду в предстоящем финале в весе 125 кг. Его соперником станет иранец Ядолла Мохаммадказем Мохеби.
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