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Законодательство РК
18:43 24.04.2022

Кайрат Кудайберген арестован на месяц – адвокат

Арестован Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген
Депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген арестован следственным судом на один месяц, сообщает Zakon.kz.

Информацию об аресте разместил в соцсетях адвокат Кайрата Кудайбергена Мурат Амитов.

Кайрат Кудайберген был задержан 22 апреля и водворен в следственный изолятор города Алматы.

Его подозревают в организации и участии в массовых беспорядках в январе текущего года.

Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К.К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (т.н. Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице «Казахстан», призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по «ячейкам» по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки. После чего собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования перед властью. Пресс-служба прокуратуры Алматы

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