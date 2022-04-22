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12:28 22.04.2022

Задержание Кайрата Кудайбергена – появились новые подробности

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В прокуратуре Алматы раскрыли подробности задержания депутата алматинского маслихата Кайрата Кудайбергена, передает Zakon.kz.
21 апреля 2022 года межведомственной следственно-оперативной группой под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках задержан Кудайберген Кайрат Кудайбергенович, 25.12.1983 г.р.Пресс-служба прокуратуры Алматы

Задержанный Кайрат Кудайберген водворен в ИВС Департамента полиции Алматы.

Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К.К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (т.н. Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице «Казахстан», призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по «ячейкам» по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки. После чего собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования перед властью.Пресс-служба прокуратуры Алматы

В ведомстве отметили, что «данная противозаконная акция, организованная Кудайбергеном – Джумагельдиевым, переросла в массовую драку с причинением насилия и телесных повреждений различной тяжести».

Организация и участие Кудайбергена в массовых беспорядках подтверждаются видеозаписями, изъятыми в гостинице «Казахстан», в сотовых телефонах задержанных участников группы Джумагельдиева, показаниями очевидцев.Пресс-служба прокуратуры Алматы

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Ранее сообщалось, что в Алматы задержан депутат маслихата Кайрат Кудайберген.

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