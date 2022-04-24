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19:12 24.04.2022

Алишер Ергали завоевал серебряную медаль ЧА по вольной борьбе

Борьба вольная ЧА Финал Фото: olympic.kz
Казахстанский палуан Алишер Ергали не смог стать чемпионом Азии по вольной борьбе, проиграв в решающем поединке тяжелой весовой категории представителю Ирана, сообщает Zakon.kz.

Борец из Жамбылской области в финале встречался с опытным иранцем Ядолла Мохаммадказем Мохеби. Как ни пытался казахстанский палуан выиграть эту схватку, у него не получилось. Все же сказалось разница в весе, Алишер только недавно перешел из весовой категории 97 кг. Все попытки казахстанца провести прием пресекались иранским борцом, который в итоге праздновал победу - 3:1.

24 апреля еще одну награду бронзового достоинства для казахстанцев завоевал борец из Жамбылской области Адилет Давлумбаев (92 кг). Он в невероятной схватке, проигрывая 5:12 японцу Такума Отсу, сумел за минуту до финального свистка провести прием, который принес ему досрочную победу.

Таким образом, казахстанские борцы-вольники завоевали восемь медалей за два дня азиатского первенства в Монголии.

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