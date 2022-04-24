Выборы президента во Франции: появились первые результаты

Как передает бельгийский телеканал LN24, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набирает от 42% до 45%.

24 апреля во Франции проходит второй и заключительный тур выборов президента страны.

Первый тур голосования состоялся две недели назад, 10 апреля. По итогам подсчета большинства голосов победу одержал Эмманюэль Макрон. Второй результат, как и на прошлых выборах, показала Марин Ле Пен. Она уступила Макрону 2,07%.

Избирательные участки открылись в воскресенье в 8:00. Голосование завершится в 20:00 по местному времени, после чего начнется публикация предварительных данных во Франции. До завершения голосования в стране запрещается информировать о каких-либо результатах опросов.

Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан.