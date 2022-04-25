01:44 25.04.2022
Украину предлагают принять в ЕС на пониженных правах
Фото: pixabay
Украина может вступить в Евросоюз только на пониженных правах, а не как полноправный участник, считает экс-представитель Восточной Англии в Европейском парламенте Эндрю Дафф, сообщает Zakon.kz.
В письме для The Economist, он пишет, что для Киева было бы лучше стремиться к новому типу ассоциированного членства в ЕС.
Сторонники же решения о принятии этой страны в полноценном статусе недооценивают все риски, указал британец и привел в пример неудачные, на его взгляд, примеры расширения ЕС — Великобритания и Венгрия.
Формат же ассоциированного членства не дает полноправного статуса и накладывает определенные ограничения на деятельность участника.
Новое партнерство с Украиной может быть выстроено на основе двусторонних договоров о торговле и безопасности взамен политического, экономического и валютного союза между странами, отметил Эндрю Дафф.
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