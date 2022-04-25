Украину предлагают принять в ЕС на пониженных правах

В письме для The Economist, он пишет, что для Киева было бы лучше стремиться к новому типу ассоциированного членства в ЕС.

Сторонники же решения о принятии этой страны в полноценном статусе недооценивают все риски, указал британец и привел в пример неудачные, на его взгляд, примеры расширения ЕС — Великобритания и Венгрия.

Формат же ассоциированного членства не дает полноправного статуса и накладывает определенные ограничения на деятельность участника.

Новое партнерство с Украиной может быть выстроено на основе двусторонних договоров о торговле и безопасности взамен политического, экономического и валютного союза между странами, отметил Эндрю Дафф.