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Законодательство РК
01:44 25.04.2022

Украину предлагают принять в ЕС на пониженных правах

Принять в ЕС на пониженных правах Фото: pixabay
Украина может вступить в Евросоюз только на пониженных правах, а не как полноправный участник, считает экс-представитель Восточной Англии в Европейском парламенте Эндрю Дафф, сообщает Zakon.kz.

В письме для The Economist, он пишет, что для Киева было бы лучше стремиться к новому типу ассоциированного членства в ЕС.

Сторонники же решения о принятии этой страны в полноценном статусе недооценивают все риски, указал британец и привел в пример неудачные, на его взгляд, примеры расширения ЕС — Великобритания и Венгрия.

Формат же ассоциированного членства не дает полноправного статуса и накладывает определенные ограничения на деятельность участника.

Новое партнерство с Украиной может быть выстроено на основе двусторонних договоров о торговле и безопасности взамен политического, экономического и валютного союза между странами, отметил Эндрю Дафф.

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