Рыба погибла в двух озерах в СКО

Рыба погибла на озерах Пестрое и Жекеколь в СКО, сообщает Sputnik Казахстан.

На озере Пестрое установили гибель карася. Озеро расположено на южной окраине Петропавловска.

На место выехала рабочая группа в составе сотрудников департамента экологии по СКО, Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

Специалисты осмотрели озеро, отобрали пробы воды, а также тушки мертвой рыбы для проведения лабораторных анализов.

Другой случай выявили на озере Жекеколь Жамбылского района возле села Благовещенка. Для выяснения причины гибели рыб на озеро также выехала рабочая группа для отбора проб.

Отмечается, что за неделю в регионе выявили шесть случаев замора рыбы на водоемах.

На озере Бугровое в Кызылжарском районе области произошел замор большого количества рыбы.

На следующий день рыба погибла в реке Чаглинка у села Тендык Тайыншинского района.

В озере Пруд у села Пресновки Кызылжарского района погибло 150 кг карася.

Кроме того, факт гибели рыбы зарегистрировали в озере Логовое у села Арыкбалык Айыртауского района.

По всем случаям причины замора еще устанавливаются.