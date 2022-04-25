Дома, дворы и ресторан: 50 человек эвакуировали в Туркестанской области из-за подтоплений

24 апреля в Туркестанской области из-за сильных осадков в четырех населенных пунктах Казыгуртского района и одном населенном пункте Сарыагашского района было затоплено 53 двора, 18 жилых домов, один ресторан, 16 хозяйственных построек. С подтопленных территорий эвакуировали 50 человек, все они разошлись по домам родственников. Также убиты домашние животные, количество устанавливается. Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

В ведомстве уточнили, что в настоящее время ведется откачка воды с территорий, с улиц и дворов домов.

На местах работают 56 сотрудников ДЧС, девять единиц техники, 11 мотопомп и 19 сотрудников местных исполнительных органов.

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области