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Законодательство РК
10:03 25.04.2022

Дома, дворы и ресторан: 50 человек эвакуировали в Туркестанской области из-за подтоплений

Туркестанская область, села, подтопления, дчс Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области
В Сарыагашском, Казыгуртском районах Туркестанской области из-за выпавших осадков произошло подтопление улиц, дворовых территорий. В настоящее время продолжаются работы по откачке дождевой воды, передает Zakon.kz.

24 апреля в Туркестанской области из-за сильных осадков в четырех населенных пунктах Казыгуртского района и одном населенном пункте Сарыагашского района было затоплено 53 двора, 18 жилых домов, один ресторан, 16 хозяйственных построек. С подтопленных территорий эвакуировали 50 человек, все они разошлись по домам родственников. Также убиты домашние животные, количество устанавливается.Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

В ведомстве уточнили, что в настоящее время ведется откачка воды с территорий, с улиц и дворов домов.

На местах работают 56 сотрудников ДЧС, девять единиц техники, 11 мотопомп и 19 сотрудников местных исполнительных органов.

Туркестанская область, села, подтопления, дчс

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

По факту подтопления улиц, дворов домов запущена горячая линия акимата района, проводятся экстренные мероприятия при поступлении сообщений со стороны жителей.Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Динара Халдарова
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