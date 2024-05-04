В городе Кульсары удалось осушить 2723 жилых двора
Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Из подтопленных зон города Кульсары продолжаются работы по откачке воды, сообщает Zakon.kz.
По информации оперативного штаба по ЧС Атырауской области, на сегодняшний день общий объем откачанной воды составляет 3 млн 500 тыс. куб. м. В работе по ликвидации ЧС задействованы силы Министерства по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов и производственных учреждений.
"В результате проведенной работы осушено 2723 жилых двора, 257 предпринимательских и 29 социальных объектов".Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Ранее в МЧС показали ситуацию в затопленном Кульсары.
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