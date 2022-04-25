Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:13 25.04.2022

Казахстанская теннисистка Галина Воскобоева впервые стала матерью

Теннис Рождение ребенка у Воскобоевой Фото: Instagram/galinavoskoboeva
37-летняя казахстанская теннисистка Галина Воскобоева, полуфиналистка «Ролан Гаррос» 2012 года в миксте, стала мамой. В 2021 году она вышла замуж за американца по имени Джонатан, сообщает Zakon.kz.

Галина Воскобоева является чемпионкой пяти турниров WTA в парном разряде, а также на ее счету 13 титулов ITF Women. Самая лучшая позиция в рейтинге WTA в одиночном разряде это 64-е место, а в парном разряде — 26-я строчка. Трижды играла четвертьфиналы парной категории на турнирах Большего шлема.

Теннис Рождение ребенка

Фото: Instagram/galinavoskoboeva

Пол первенца родители пока не раскрывают.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 млн тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.

Куандык Шынасилов
Казахстан
Кайрат Кудайберген арестован на месяц – адвокат
24.04.2022
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Казахстан
24.04.2022
На Каспийском трубопроводном консорциуме возобновлена работа ВПУ-3
24.04.2022
Азамат Даулетбеков завоевал «золото» ЧА по вольной борьбе
24.04.2022
МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС
24.04.2022
Главная Топ LIVE Все