Казахстанская теннисистка Галина Воскобоева впервые стала матерью

Галина Воскобоева является чемпионкой пяти турниров WTA в парном разряде, а также на ее счету 13 титулов ITF Women. Самая лучшая позиция в рейтинге WTA в одиночном разряде это 64-е место, а в парном разряде — 26-я строчка. Трижды играла четвертьфиналы парной категории на турнирах Большего шлема.

Фото: Instagram/galinavoskoboeva

Пол первенца родители пока не раскрывают.

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