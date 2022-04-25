11:13 25.04.2022
Казахстанская теннисистка Галина Воскобоева впервые стала матерью
Фото: Instagram/galinavoskoboeva
37-летняя казахстанская теннисистка Галина Воскобоева, полуфиналистка «Ролан Гаррос» 2012 года в миксте, стала мамой. В 2021 году она вышла замуж за американца по имени Джонатан, сообщает Zakon.kz.
Галина Воскобоева является чемпионкой пяти турниров WTA в парном разряде, а также на ее счету 13 титулов ITF Women. Самая лучшая позиция в рейтинге WTA в одиночном разряде это 64-е место, а в парном разряде — 26-я строчка. Трижды играла четвертьфиналы парной категории на турнирах Большего шлема.
Пол первенца родители пока не раскрывают.
Фото: Instagram/galinavoskoboeva
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