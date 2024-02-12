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Знаменитая казахстанская теннисистка стала мамой во второй раз

Галина Воскобоева стала мамой во второй раз Фото: Instagram/Galina Voskoboeva
Титулованная казахстанская теннисистка Галина Воскобоева стала мамой во второй раз. Экс-первая ракетка Казахстана поделилась радостной новостью в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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"04.02.2024 это второй самый счастливый день в моей жизни! На свет появилась наша доченька Мария", – написала Воскобоева в своих социальных сетях, приложив трогательные фото.

39-летняя Галина Воскобоева является чемпионкой пяти турниров WTA в парном разряде, также на ее счету 13 титулов ITF Women. В 2012 году она полуфиналисткой турнира "Большого шлема" Роллан Гаррос в смешанном разряде. Кроме того, Галина Воскобоева трижды играла в четвертьфиналах мейджоров в парном разряде. Ее самая лучшая позиция в рейтинге WTA в одиночном разряде это 64 место (2009 год), а в парном – 26 строчка.

В апреле 2022 года Галина Воскобоева впервые стала мамой – сына назвали Леонид. В 2021 году она вышла замуж за американца по имени Джонатан.

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