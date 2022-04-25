Касым-Жомарт Токаев поздравил Эммануэля Макрона

Глава Казахстана отметил, что убедительная победа Эммануэля Макрона на выборах является свидетельством доверия народа и высокой оценки его неустанной деятельности, направленной на защиту национальных интересов и обеспечение процветания Франции.

Лидер Казахстана, как отмечено на сайте Акорды, подтвердил готовность приложить совместные усилия для придания нового импульса стратегическому партнерству, основанному на взаимной поддержке и традиционной дружбе между двумя странами.

В этой связи с целью обсуждения путей укрепления многогранного казахско-французского взаимодействия приглашаю Вас совершить официальный визит в Казахстан во взаимно удобное время. Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана пожелал лидеру Франции неиссякаемой энергии и успехов на ответственном посту, а дружественному французскому народу – счастья и благополучия.