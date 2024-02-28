Касым-Жомарт Токаев поздравил нового президента Венгрии

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост президента Венгрии, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной на сайте главы государства, президент направил поздравительную телеграмму. "Убежден, что ваш огромный политический опыт и намеченные высокие цели станут незыблемой основой для достижения процветания страны и повышения благосостояния граждан. Хотел бы подтвердить готовность совместно с вами приложить усилия для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией, истоки которого имеют глубокие исторические корни, – говорится в телеграмме. Также Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Венгрии успехов в его ответственной деятельности, а братскому венгерскому народу – благополучия. 26 февраля 2024 года парламент Венгрии принял отставку президента страны Каталин Новак и избрал на этот пост Тамаша Шуйока, занимавшего должность председателя Конституционного суда.

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