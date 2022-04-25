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11:38 25.04.2022

Врач развеяла главный миф о пользе употребления витаминов

Таблетки, витамины Фото: pixabay
Весной организму человека особенно сильно не хватает витаминов. О них существует множество мифов, которым не всегда следует верить, передает Zakon.kz.

Витамины – это биологически высокоактивные органические вещества, которые необходимы для питания человека. Врач-терапевт Городской поликлиники №18 Алматы Багымкуль Канатова настаивает, что потребность в витаминах должна обеспечиваться прежде всего за счет натуральных витаминов, содержащихся в продуктах.

Бытует мнение, что витамины якобы стоит пить просто так, когда появляется желание или стремление пополнить их запасы, ничего страшного не будет. На самом деле, это миф: к витаминным препаратам можно прибегать при повышенной потребности в витаминах, для ускорения восстановительных процессов, для повышения работоспособности. Традиционно источниками витаминов являются продукты как растительного, так и животного происхождения. Врач-терапевт ГП №18 Алматы Багымкуль Канатова

Нередко люди для профилактики принимают витамин D, однако и его необходимо пить только по назначению врача – в случае дефицита в организме.

Сдача анализа на витамин D – элемент комплексной диагностики при болезнях пищеварительной системы, ожирении, костных и мышечных болях, низком содержании кальция и фосфора в крови, повышенной утомляемости и раздражительности. Процедура проводится и с целью мониторинга результатов коррекции D-гиповитаминоза. Если вы по назначению врача принимаете витамин D3, можете сдать анализы один раз в три месяца для оценки результата лечения. Доктор Багымкуль Канатова

Специалист поделилась рекомендациями по интерпретации анализа на витамин D (единица измерения – нг/мл) для людей старше 18 лет:

  • < 10 нг/мл – выраженный дефицит;

  • < 20 – дефицит;

  • 20–30 – недостаточность;

  • 30–100 – адекватный уровень (целевые значения при коррекции дефицита витамина D – 30–60);

  • > 150 – возможен токсический эффект.

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Витамин D3 (холекальциферол) относится к группе витаминов D (D1-D6), необходимых для поддержания метаболизма человека. Форма D3 – разновидность соединения, которая синтезируется в клетках кожи человека под действием ультрафиолетовых лучей спектра В, а также усваивается при поступлении с пищей. Это жирорастворимый витамин, образуемый из тетрациклических углеводородов. В организме человека вещество накапливается в подкожной жировой клетчатке. Запасы витамина D3 могут расходоваться постепенно в течение продолжительного времени. Витамин D3 участвует в работе всех органов и систем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.

Альберт Ахметов
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