В Мининдустрии выясняют, как чиновники Шымкента попали в «7-20-25»

По данному факту Министерство индустрии и инфраструктурного развития отреагировало незамедлительно. Мы направили запрос по разъяснению причин в акимат города Шымкента. Жилье, которое строится за счет кредитных средств, должно реализовываться через «Отбасы банк». То, что акимат Шымкента провел определенный конкурс среди госслужащих, а также передал эти квартиры в рамках программы «7-20-25» — это отклонение от условий программы. Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Алмаз Идырысов

По словам Идырысова, в министерстве акимату Шымкента предложили пересмотреть свои решения в целом и привлечь к ответственности лиц, виновных в «допуске данного отклонения».

Вопрос будет находиться на контроле. В ближайшее время дополнительно скажем по результатам проведенных мероприятий со стороны МИИР. Алмаз Идырысов

Ранее сообщалось, что с 11 по 15 апреля в Шымкенте проводился конкурс по распределению квартир по госпрограмме «7-20-25».

Общественники отмечали, что конкурс проводился с нарушениями, его результаты были несправедливыми. В числе победителей оказались чиновники и их родственники, которые якобы раньше всех подали документы. Так, например, в списках обладателей кредитного жилья значилось имя супруги главы управления жилья и жилищной инспекции.