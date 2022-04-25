«Бесплатный бассейн»: потоп испортил торжество в Туркестанской области

Ранее в ДЧС области сообщали, что в Сарыагашском, Казыгуртском районах из-за выпавших осадков произошло подтопление улиц и дворовых территорий.

Пользователи отметили, что это страшно. Другие же решили с юмором отнестись к инциденту.

У того парнишки в углу хоть целый стол есть, можно и поспать пока вода уйдет; Шоколадный фонтан заказывали? Ресторан с бесплатным бассейном, - отреагировали комментаторы.

Всего, как отметили в ДЧС области, было эвакуировано 50 человек.