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12:59 25.04.2022

«Бесплатный бассейн»: потоп испортил торжество в Туркестанской области

сильные дожди в Туркестанской области Фото: Скриншот видео
Казахстанцы распространяют видеоролик с Туркестанской области: в одном из ресторанов посетителям пришлось забраться на стулья из-за последствий сильного дождя, сообщает Zakon.kz.

Ранее в ДЧС области сообщали, что в Сарыагашском, Казыгуртском районах из-за выпавших осадков произошло подтопление улиц и дворовых территорий. 

Пользователи отметили, что это страшно. Другие же решили с юмором отнестись к инциденту.

  • У того парнишки в углу хоть целый стол есть, можно и поспать пока вода уйдет;

  • Шоколадный фонтан заказывали?

  • Ресторан с бесплатным бассейном, - отреагировали комментаторы.

Всего, как отметили в ДЧС области, было эвакуировано 50 человек.

24 апреля в Туркестанской области из-за сильных осадков в четырех населенных пунктах Казыгуртского района и одном населенном пункте Сарыагашского района было затоплено 53 двора, 18 жилых домов, один ресторан, 16 хозяйственных построек. С подтопленных территорий эвакуировали 50 человек, все они разошлись по домам родственников. Также погибли домашние животные.Пресс-служба ДЧС Туркестанской области
Анастасия Московчук
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