12:59 25.04.2022
«Бесплатный бассейн»: потоп испортил торжество в Туркестанской области
Фото: Скриншот видео
Казахстанцы распространяют видеоролик с Туркестанской области: в одном из ресторанов посетителям пришлось забраться на стулья из-за последствий сильного дождя, сообщает Zakon.kz.
Ранее в ДЧС области сообщали, что в Сарыагашском, Казыгуртском районах из-за выпавших осадков произошло подтопление улиц и дворовых территорий.
Пользователи отметили, что это страшно. Другие же решили с юмором отнестись к инциденту.
У того парнишки в углу хоть целый стол есть, можно и поспать пока вода уйдет;
Шоколадный фонтан заказывали?
Ресторан с бесплатным бассейном, - отреагировали комментаторы.
Всего, как отметили в ДЧС области, было эвакуировано 50 человек.
24 апреля в Туркестанской области из-за сильных осадков в четырех населенных пунктах Казыгуртского района и одном населенном пункте Сарыагашского района было затоплено 53 двора, 18 жилых домов, один ресторан, 16 хозяйственных построек. С подтопленных территорий эвакуировали 50 человек, все они разошлись по домам родственников. Также погибли домашние животные.Пресс-служба ДЧС Туркестанской области