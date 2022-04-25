Как сообщает агентство «Прайм», по состоянию на 11:13 по времени Нур-Султана цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на 16,4 доллара, или на 0,84%, соответственно, до 1918,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,74% – до 23,837 доллара за унцию.

Цена на золото продолжает снижаться после падения (почти на 3%) по итогам прошлой недели. В фокусе инвесторов находятся заявления представителей Федрезерва США относительно курса дальнейшей политики регулятора, – отмечается в сообщении.

Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее уже заявлял о необходимости продолжения повышения учетной ставки, а также анонсировал ее рост сразу на 0,5 процентных пункта по итогам майского заседания.

По мнению специалистов, такие ожидания стали фактором роста для курса доллара. Более дорогой доллар делает золото менее выгодным для держателей иной валюты.

Уточняется, что фактор роста, а также увеличение доходности и, соответственно, привлекательности американского госдолга как альтернативного драгметаллу направления «надежных» инвестиций понижает спрос на золото.

1 доллар = 446 тенге.