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Законодательство РК
13:30 25.04.2022

Токаев поручил установить истинные причины гибели солдата-срочника в Жамбылской области

жамбылская область, солдат-срочник, смерть, президент, поручение Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить истинные причины гибели солдата-срочника в Жамбылской области, передает Zakon.kz.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой – гибелью солдата Алибека Саламатулы Калбая в воинской части поселка Гвардейский Жамбылской области, – говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале пресс-службы президента РК.

Президент считает недопустимой гибель военнослужащих в мирное время. Родители не должны переживать за своих сыновей, которые служат в армии. Государство обязано нести ответственность за их жизнь и безопасность.

Президент поручил Генеральной прокуратуре, Министерству обороны и другим компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование и установить истинные причины произошедшего, – отмечается в сообщении.

Напомним, 22 апреля в военном госпитале поселка Гвардейский Жамбылской области скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай.

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