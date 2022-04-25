13:30 25.04.2022
Токаев поручил установить истинные причины гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить истинные причины гибели солдата-срочника в Жамбылской области, передает Zakon.kz.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой – гибелью солдата Алибека Саламатулы Калбая в воинской части поселка Гвардейский Жамбылской области, – говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале пресс-службы президента РК.
Президент считает недопустимой гибель военнослужащих в мирное время. Родители не должны переживать за своих сыновей, которые служат в армии. Государство обязано нести ответственность за их жизнь и безопасность.
Президент поручил Генеральной прокуратуре, Министерству обороны и другим компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование и установить истинные причины произошедшего, – отмечается в сообщении.
Напомним, 22 апреля в военном госпитале поселка Гвардейский Жамбылской области скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай.
Солдат-срочник скончался в Жамбылской области
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