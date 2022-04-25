Смерть солдата-срочника в Жамбылской области: подробности рассказали в Минобороны

Видео с комментарием появилось в telegram-канале Министерства обороны РК.

22 апреля в Военном госпитале поселка городского типа Гвардейский скончался вновь призванный рядовой срочной службы Алибек Калбай. Ему стало плохо во время построения личного состава, которое состоялось накануне, где он потерял сознание. После проведенных реанимационных мероприятий вернуть к жизни солдата не представилось возможным. Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РК – начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Серик Бурамбаев

Бурамбаев выразил соболезнования родным и близким Алибека Калбая.

Общественность непременно должна знать правду об обстоятельствах гибели рядового Калбая. Специально созданной следственно-оперативной группой в рамках уголовного дела рассматриваются все версии произошедшего. Необходимые экспертизы изъяты. Серик Бурамбаев

Как отметил замначальника Генштаба ВС РК, «по официальному заключению правоохранительных органов при осмотре места происшествия, а также при проведении судебно-медицинских экспертиз прижизненных травм и гематом в ходе вскрытия не обнаружено».

Имеющиеся сейчас изменения кожных покровов связаны с проведением судмедэкспертизы и посмертными биологическими процессами. Поверьте, мы сами заинтересованы в объективном расследовании, потому что командиры всех степеней несут не только юридическую, но и моральную ответственность перед родителями и государством в целом за жизнь и здоровье подчиненных военнослужащих, – заверил Серик Бурамбаев.

Также он подчеркнул, что «руководство Министерства обороны скрывать ничего не собирается».

Родители и родственники солдата после случившегося сразу же посетили воинскую часть, ознакомились с условиями быта и своими глазами увидели обстановку в подразделении, где проходил службу их сын. Серик Бурамбаев

Замначальника Генштаба ВС РК напомнил, что «по поручению главы государства в войсках идет переформатирование работы со всеми категориями военнослужащих, где основные усилия направлены на создание достойных условий воинской службы, бережное отношение и проявление заботы к подчиненным, повышение профессионализма личного состава и улучшение индивидуально-воспитательной работы».

Многое уже сделано и делается. Конечно же, проблемы в армии еще остаются. Но они все решаемы и никак не влияют на безопасность прохождения воинской службы. Поскольку жизнь солдат и офицеров для каждого командира и начальника – высшая ценность и главный приоритет. Серик Бурамбаев

По данным замначальника Генштаба ВС РК, «в Вооруженных силах проходят службу более 70 тыс. военнослужащих».

Это достаточно большой, разнородный, преимущественно мужской коллектив, который, к тому же, интенсивно занимается боевой подготовкой. Серик Бурамбаев

Вместе с тем замначальника Генштаба ВС РК обратил внимание на следующие обстоятельства:

Первое. Алибек Калбай прибыл (18 апреля) служить в воинскую часть 30212, которая является учебным центром Сухопутных войск. Оттуда солдаты по истечении шести месяцев, освоив воинскую специальность и получив первичные азы воинского мастерства, распределяются по другим соединениям и частям Вооруженных сил. Служба в учебном центре построена исключительно по принципу «одного призыва», то есть пока не обучат и не отправят в войска одних солдат, других не призывают.

Второе. Министр обороны принял решение, чтобы тело погибшего солдата доставили к месту проживания родителей в Мангистаускую область (пос. Шапагат) его командиры. Это начальник учебного центра, начальник военной школы, командиры роты и взвода.

Третье. Хочу отметить, следствием по делу гибели военнослужащего занимаются военно-следственные органы МВД, которые независимы в своей деятельности и никак не подотчетны Министерству обороны. Это к вопросу о беспристрастности и максимальной объективности расследования.

Четвертое. Разобраться, найти и привлечь к ответственности виновных, если таковые будут установлены, для нас – дело чести. Подчеркну, что если подтвердится версия о каких-либо противоправных действиях, то понесут ответственность не только виновные лица, но и командиры, допустившие это.

По мере поступления информации о ходе расследования мы будем вас информировать. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием, проявите терпение и пока воздержитесь от безосновательных оценок и комментариев касательно случившейся трагедии. Серик Бурамбаев

Напомним, 22 апреля в военном госпитале поселка Гвардейский Жамбылской области скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай.