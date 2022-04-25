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Законодательство РК
13:30 25.04.2022

Статус Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева определят в Конституции

Первый президент - Елбасы - статус - Конституция - внесени Фото: akorda.kz
Член рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов сообщил о намерениях определить статус Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.
Что касается вопросов статуса Первого Президента в Конституции, то у нас записано о том, что это регулируется Конституцией и конституционными законами. Ермек Абдрасулов

По словам юриста, рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции, и не обращаться к законам, которые конкретизирует эта норма.

То есть, Первый Президент Республики Казахстан — это основатель независимого Казахстана. То есть, этот статус будет определен. Это будет иметь, я думаю, большое значение, потому что те заслуги, тот объективный факт, который есть, вы все видели, это весь мир видит, он будет закреплен в Конституции. Ермек Абдрасулов

В данный момент статус Первого Президента РК закреплен в Конституционном законе РК от 20 июля 2000 года № 83-II О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы (с изменениями и дополнениями по состоянию на 7 февраля 2022 года).

Оксана Скибан
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