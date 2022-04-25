Нефть подешевела на 3%

25 апреля мировые цены на нефть упали более чем на 3%, сообщает Прайм.

Марка WTI уже дешевле 100 долларов за баррель. По состоянию на 10:35 по времени Нур-Султан цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 3,02%, до 102,94 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 3,06%, до 98,95 доллара.

Власти Пекина предупредили о возможном возникновении новых случаев заболевания COVID-19. Ожидаемые социально-экономические запреты могут повлечь за собой заметное снижение спроса на сырье в Китае — крупнейшем импортере нефти.