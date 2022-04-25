13:46 25.04.2022
Нефть подешевела на 3%
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мировые цены на нефть падают в свете усиления ожидания снижения спроса на сырье из-за распространения нового коронавируса в Китае, передает Zakon.kz.
25 апреля мировые цены на нефть упали более чем на 3%, сообщает Прайм.
Марка WTI уже дешевле 100 долларов за баррель. По состоянию на 10:35 по времени Нур-Султан цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 3,02%, до 102,94 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 3,06%, до 98,95 доллара.
Власти Пекина предупредили о возможном возникновении новых случаев заболевания COVID-19. Ожидаемые социально-экономические запреты могут повлечь за собой заметное снижение спроса на сырье в Китае — крупнейшем импортере нефти.
Цена на золото продолжает снижаться
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