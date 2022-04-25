«Тобол» усилился футболистом сборной Словении

Ванцаш играл в чемпионате Словении за «Колпу», «Домжале», «Целье» и «Марибор», который он выводил на футбольное поле в качестве капитана, передает пресс-служба костанайского клуба. В начале 2022 года нападающий выступал за украинский «Черноморец».

В его активе 274 матча (49 голов, 32 результативные передачи) в чемпионате Словении и 15 игр в еврокубках. Скорее всего, костанайские болельщики футбола увидят его в действии на ближайшем матче «Тобола». Действующий чемпион республики 26 апреля на своей арене, в центральном поединке 8-го тура, примет столичную «Астану».

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