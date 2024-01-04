Футболист сборной Казахстана усилил костанайский "Тобол"

Одна из ведущих казахстанских футбольных команд "Тобол" из Костаная серьезно усиливается перед началом нового сезона. Очередным новичком клуба стал защитник национальной сборной Еркин Тапалов, сообщает Zakon.kz.

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30-летний игрок обороны сборной Казахстана 4 января подписал контракт с костанайским клубом. Тапалов свою игровую карьеру начал в 2011 году, когда надел майку уральского "Акжайыка".

После этого он в разные годы выступал за "Шахтер", "Жетысу" и "Туран". Прошлый сезон Тапалов провел в составе "Кызылжара" из Петропавловска, где был капитаном команды.

21 февраля 2019 года защитник дебютировал за сборную Казахстана в товарищеском матче со сборной Молдавии. Всего за главную команду страны Тапалов провел 12 матчей.

Также нельзя не отметить, что перед Новым годом состав "Тобола" пополнил один из опытных вратарей Казахстана Стас Покатилов.