«Такой апрель»: в Карагандинской области выпал снег

Местные СМИ сообщают, что снегопад застал врасплох жителей Шетского и Актогайского районов. Кроме того, осадки выпали на железнодорожной станции Акадыр.

Как отмечают комментаторы, дней 10 тому назад люди ходили в майках, футболках и шортах, а для региона такие капризы природы вполне привычны.

Плохая примета – убирать теплые вещи до июня; Какие люди – такая и погода! Каждый год так! – добавили пользователи.

Стоит отметить, что, по прогнозам синоптиков на 26-28 апреля, в стране потеплеет, лишь на западе и в горных и предгорных районах республики пройдут дожди с грозами.