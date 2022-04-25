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14:24 25.04.2022

«Такой апрель»: в Карагандинской области выпал снег

в Карагандинской области выпал снег Фото: Zakon.kz
Весна преподносит сюрпризы. В конце апреля снег выпал в Карагандинской области. Жители региона делятся фото и видео природного явления, сообщает Zakon.kz.

Местные СМИ сообщают, что снегопад застал врасплох жителей Шетского и Актогайского районов. Кроме того, осадки выпали на железнодорожной станции Акадыр.

Как отмечают комментаторы, дней 10 тому назад люди ходили в майках, футболках и шортах, а для региона такие капризы природы вполне привычны.

  • Плохая примета – убирать теплые вещи до июня;

  • Какие люди – такая и погода!

  • Каждый год так! – добавили пользователи.

Стоит отметить, что, по прогнозам синоптиков на 26-28 апреля, в стране потеплеет, лишь на западе и в горных и предгорных районах республики пройдут дожди с грозами.

Анастасия Московчук
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