Январские события: сколько похищенного оружия нашли полицейские

Жители страны продолжают проявлять гражданскую позицию. Добровольно сдано уже 142 единицы оружия. Оперативно-профилактические и розыскные мероприятия по обнаружению и изъятию похищенного оружия продолжаются. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

По данным Санжара Адилова, полицейские уже изъяли 1480 единиц оружия и более 35 тыс. боеприпасов.

Так, 6 января 2022 года в ходе массовых беспорядков в Алматы неработающий местный житель похитил два нарезных ружья и патроны к ним калибра 7,62 мм из оружейного магазина «Охотник KZ». Похищенное оружие и патроны изъяты, подозреваемый взят под стражу. Санжар Адилов

21 апреля 2022 года в городе Тараз в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан местный житель, у которого изъят пистолет Макарова с патронами калибра 9 мм, похищенный 6 января этого года из здания Департамента полиции Жамбылской области. Представитель МВД добавил, что подозреваемый также взят под стражу.