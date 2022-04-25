Казахстанцы смогут напрямую обращаться в Конституционный суд – Бакыт Нурмуханов

По словам руководителя аппарата Конституционного совета РК, в 70 странах мира существуют конституционные суды, в 12 странах – конституционные советы, в других есть верховные суды, иные органы, которые выполняют схожие задачи.

Основное новшество этого органа в том, что в конституционные суды, как правило, могут обращаться наряду с госорганами, должностными лицами, граждане и юридические лица. Во многих странах этот институт довольно эффективно работает. Бакыт Нурмуханов

Нурмуханов напомнил, что в Казахстане «в Конституционный совет граждане напрямую обращаться не могут».

Они могут обращаться только через суды общей юрисдикции. При рассмотрении конкретных гражданских, уголовных дел участники процесса могут только просить судью обратиться в Конституционный совет, просить проверку конституционности применяемого закона. Теперь граждане получают такую возможность. Бакыт Нурмуханов

Руководитель аппарата Конституционного совета РК отметил, что есть разные модели в разных странах.

Например, в Армении, Азербайджане, России, Германии граждане обращаются в Конституционный суд, когда исчерпали все средства судебной защиты, и если закон был применен в отношении гражданина при разрешении конкретного спора и с результатами гражданин не согласен. Бакыт Нурмуханов

Также юрист объяснил, чем отличается Конституционный суд от общих судов.

Разница состоит в том, что Конституционный суд рассматривает сам закон, который был применен при разрешении дела. Конституционный суд не вмешивается в деятельность судов общей юрисдикции, не анализирует судебные решения, фактические обстоятельства дела – это уже прерогатива судов общей юрисдикции. Бакыт Нурмуханов

Кроме того, как подчеркнул руководитель аппарата Конституционного совета РК, «правом обращения в Конституционный суд наделяются омбудсмен и Генеральный прокурор».

Это очень логично, потому что данные институты тоже при осуществлении своих полномочий, а также при рассмотрении жалоб, заявлений сами могут столкнуться с недостатками законодательства и могут просить Конституционный суд о проверке конституционности этих нормативных правовых актов. Решением Конституционного суда, в случае, если они противоречат Конституции, эти законы могут быть отменены. Таким образом, в последующем суды должны будут пересмотреть свои судебные решения в целях восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Бакыт Нурмуханов

16 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу предложил создать в стране Конституционный суд.

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22 апреля в Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию.