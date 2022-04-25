Участок улицы Обаган в столице временно перекрыт

Как передает официальный сайт акимата Нур-Султана, с 25 апреля по 10 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Обаган на участке от ул. Балкантау до ул. Арганаты.

На участке проведут работы по устройству дорожного полотна, ливневой канализации и обустройство остановочных пунктов и заездных «карманов» посадочной площадки.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ. Пресс-служба управление транспорта и развития ДТИ Нур-Султана