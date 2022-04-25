Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:13 25.04.2022

Участок улицы Обаган в столице временно перекрыт

Улица Обаган Фото: Zakon.kz
Работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Обаган начало столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата Нур-Султана, с 25 апреля по 10 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Обаган на участке от ул. Балкантау до ул. Арганаты.

На участке проведут работы по устройству дорожного полотна, ливневой канализации и обустройство остановочных пунктов и заездных «карманов» посадочной площадки.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ. Пресс-служба управление транспорта и развития ДТИ Нур-Султана

Новость по теме

Две улицы частично перекроют в Нур-Султане из-за ремонта дорог

Константин Вноровский
Нур-Султан
Кайрат Кудайберген арестован на месяц – адвокат
24.04.2022
Азамат Даулетбеков завоевал «золото» ЧА по вольной борьбе
24.04.2022
Казахстанские гимнастки завоевали бронзовую медаль в Баку
24.04.2022
Ливень в Алматы — фоторепортаж
25.04.2022
Украину предлагают принять в ЕС на пониженных правах
25.04.2022
Главная Топ LIVE Все