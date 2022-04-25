Видео с мертвыми фламинго: специалисты не смогли провести экспертизу

Как пишет lada.kz со ссылкой на руководителя управления животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Куата Чумакаева, предположительно, причиной гибели редких птиц стали неблагоприятные погодные условия.

Эксперты выехали на место гибели фламинго, где было обнаружено пять туш особей. При наружном осмотре следов пуль на птицах зафиксировано не было. Видео, распространенное в социальных сетях, сняли 14 апреля. Провести экспертизу невозможно. Как говорят эксперты в области ветеринарии, не исключено, что гибель фламинго связана с неблагоприятными погодными условиями. То есть птицы были ослабленными, водоемов рядом нет, поэтому они погибли. Сейчас этим делом занимается полиция. Куат Чумакаев

Ранее сообщалось, что на останки птиц в Бейнеуском районе наткнулся ребенок. Мальчик насчитал как минимум пять погибших особей.