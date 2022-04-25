Совет директоров Twitter намерен продать компанию Илону Маску – СМИ

TechCrunch со ссылкой на источники пишет, что решение компании обсуждать этот вопрос не означает, что она примет его предложение в размере 54,20 доллара за акцию.

Однако это означает, что Twitter сейчас изучает возможность продажи компании Маску на привлекательных условиях.

Компания может объявить о продаже уже 25 апреля, как только совет директоров одобрит соответствующие рекомендации для акционеров, утверждают собеседники издания. Тем не менее сохраняется возможность того, что все провалится в последнюю минуту, добавляют они.

Предложение Маска в 46,5 млрд долларов изначально рассматривалось как «недооценивающее компанию». Хотя по факту эта оценка даже превышает текущую стоимость компании на фоне снижения цены ее акций.

В начале апреля стало известно, что Маск приобрел 9,2% Twitter, став одним из крупнейших акционеров социальной сети. Вскоре основатель Tesla предложил выкупить компанию полностью, оценив акции Twitter в 54,2 доллара за штуку — или в 43 млрд долларов за всю компанию.