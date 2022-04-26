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00:19 26.04.2022

Пять опасных признаков офисного синдрома перечислил невролог

опасности офисной работы Фото: pixabay
Врач-невролог Евгений Мосин перечислил пять основных признаков офисного синдрома. По его словам, работа в офисе может привести к негативным последствиям для здоровья, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием «Доктор Питер», невролог объяснил, что кроме болей в спине может появиться ряд болезней: проблемы со зрением, сутулость, стресс, варикоз, геморрой, гиподинамия или даже бесплодие.

Также признаком офисного синдрома является хроническая боль в спине, на которую влияет неудобное рабочее место, перенапряжение и неправильная поза.

Не стоит забывать, по его мнению, и про тоннельный синдром, спровоцированный неправильным использованием компьютерной мыши. По словам эксперта, однообразные движения и напряжение кисти в течение длительного времени нарушают кровоток, вызывают отек тканей и защемление нерва в запястном канале.

Отмечается, что кабинетная мигрень, приводящая к хронической усталости и стрессу, также указывают на развитие офисного синдрома. Синдром сухого глаза — это еще один признак офисного синдрома.

Кабинетная мигрень, приводящая к стрессу и хронической усталости, также указывает на развитие офисного синдрома, по мнению невролога. Помещение, где много сотрудников, необходимо регулярно проветривать и увлажнять. Эти нехитрые правила, подытоживает врач, помогут избежать головной боли к концу дня и ощущения разбитости.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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