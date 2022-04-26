Пять опасных признаков офисного синдрома перечислил невролог

В беседе с изданием «Доктор Питер», невролог объяснил, что кроме болей в спине может появиться ряд болезней: проблемы со зрением, сутулость, стресс, варикоз, геморрой, гиподинамия или даже бесплодие.

Также признаком офисного синдрома является хроническая боль в спине, на которую влияет неудобное рабочее место, перенапряжение и неправильная поза.

Не стоит забывать, по его мнению, и про тоннельный синдром, спровоцированный неправильным использованием компьютерной мыши. По словам эксперта, однообразные движения и напряжение кисти в течение длительного времени нарушают кровоток, вызывают отек тканей и защемление нерва в запястном канале.

Отмечается, что кабинетная мигрень, приводящая к хронической усталости и стрессу, также указывают на развитие офисного синдрома. Синдром сухого глаза — это еще один признак офисного синдрома.

Кабинетная мигрень, приводящая к стрессу и хронической усталости, также указывает на развитие офисного синдрома, по мнению невролога. Помещение, где много сотрудников, необходимо регулярно проветривать и увлажнять. Эти нехитрые правила, подытоживает врач, помогут избежать головной боли к концу дня и ощущения разбитости.