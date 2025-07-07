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Первые признаки лейкемии перечислили эксперты

врачи назвали первые признаки лейкемии, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 01:14 Фото: pixabay
Британские врачи из организации Blood Cancer UK перечислили первые признаки лейкемии, сообщает Zakon.kz.

Эксперты рассказали порталу 20minutos, что один из характерных симптомов лейкемии – синяки, возникающие без видимой причины. В отличие от обычных гематом, которые появляются после травм, при раке крови кровоподтеки образуются из-за нарушений в системе свертывания крови. Среди других тревожных признаков врачи также выделили частые кровотечения из носа, кровоточивость десен, кровь в моче и стуле, а также обильные менструальные выделения у женщин.

В некоторых случаях, как отмечают врачи, на лейкоз может указывать кровоизлияние в мозг. Однако такой симптом встречается редко.

Лейкемия – это группа онкологических заболеваний, при которых нарушается работа костного мозга и начинается неконтролируемое размножение аномальных лейкоцитов (белых кровяных телец). Эти измененные клетки не способны защищать организм от инфекций. Накапливаясь, они постепенно вытесняют здоровые элементы крови, нарушая нормальное кроветворение и работу органов.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала о трудностях восстановления после лечения рака.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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