Первые признаки лейкемии перечислили эксперты

Британские врачи из организации Blood Cancer UK перечислили первые признаки лейкемии, сообщает Zakon.kz.

Эксперты рассказали порталу 20minutos, что один из характерных симптомов лейкемии – синяки, возникающие без видимой причины. В отличие от обычных гематом, которые появляются после травм, при раке крови кровоподтеки образуются из-за нарушений в системе свертывания крови. Среди других тревожных признаков врачи также выделили частые кровотечения из носа, кровоточивость десен, кровь в моче и стуле, а также обильные менструальные выделения у женщин.

В некоторых случаях, как отмечают врачи, на лейкоз может указывать кровоизлияние в мозг. Однако такой симптом встречается редко.

Лейкемия – это группа онкологических заболеваний, при которых нарушается работа костного мозга и начинается неконтролируемое размножение аномальных лейкоцитов (белых кровяных телец). Эти измененные клетки не способны защищать организм от инфекций. Накапливаясь, они постепенно вытесняют здоровые элементы крови, нарушая нормальное кроветворение и работу органов.



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