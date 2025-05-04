На заводе по производству мотоциклов в Иране разгорелся пожар
Фото: социальная сеть X/@Sumri89
В иранском Мешхеде произошел пожар на заводе по производству мотоциклов, сообщает Zakon.kz.
По данным телеканала Al Alam, на месте работают пожарные бригады. Подробности не сообщаются.
Информации о пострадавших и масштабе разрушений пока нет, но над строением поднимаются густые клубы черного дыма.
حريق بمصنع للدراجات النارية، ووقع الحادث بالقرب من مصنع Electrostee في مدينة مشهد محافظة خراسان pic.twitter.com/cf0IpIJYrZ— danyal alahwazi دانيال الاحوازي (@alahwazi_danyal) May 4, 2025
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в Алматы.
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