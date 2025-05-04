На заводе по производству мотоциклов в Иране разгорелся пожар

В иранском Мешхеде произошел пожар на заводе по производству мотоциклов, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Al Alam, на месте работают пожарные бригады. Подробности не сообщаются.

Информации о пострадавших и масштабе разрушений пока нет, но над строением поднимаются густые клубы черного дыма.

حريق بمصنع للدراجات النارية، ووقع الحادث بالقرب من مصنع Electrostee في مدينة مشهد محافظة خراسان pic.twitter.com/cf0IpIJYrZ — danyal alahwazi دانيال الاحوازي (@alahwazi_danyal) May 4, 2025

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в Алматы.