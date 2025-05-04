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Мир

На заводе по производству мотоциклов в Иране разгорелся пожар

пожар на заводе, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 23:10 Фото: социальная сеть X/@Sumri89
В иранском Мешхеде произошел пожар на заводе по производству мотоциклов, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Al Alam, на месте работают пожарные бригады. Подробности не сообщаются.

Информации о пострадавших и масштабе разрушений пока нет, но над строением поднимаются густые клубы черного дыма.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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